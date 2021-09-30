محمد صلاح ينافس كريستيانو رونالدو لأول مرة في إنجلترا على جائزة فردية.. الجمهور يحسم اللقب

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي رسمياً عن المرشحين الستة لجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بـ "البريميرليج"، وشهدت القائمة لأول مرة في الدوري الإنجليزي تنافس النجم البرتغالي لفريق مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو، مع هداف ليفربول النجم المصري محمد صلاح، وهو التنافس الأول بين اللاعبين على جائزة فردية بالدوري، بعد أن عاد "الدون" ليشعل الدوري الإنجليزي في أول مباريات خاضها مع فريقه.

ونشر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي على شبكة الإنترنت، قائمة المرشحين من لاعبين ومدربين، ويمكن للجمهور التصويت الآن لتحديد مصير جائزة لاعب شهر سبتمبر، ويتم احتساب أصوات الجماهير إلى جانب لجنة من خبراء كرة القدم، للإعلان عن الفائز بالجائزة خلال الأسبوع المقبل.

وكان صلاح لعب مع ليفربول خلال سبتمبر في ثلاثة مباريات قاد "الريدز" خلالها إلى فوزين وتعادل، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف، وجاء من بين الأهداف الثلاثة في الشهر الهدف رقم 100 له في الدوري الإنجليزي، والذي سجله في مرمى ليدز يونايتد، فيما وصل إلى الهدف رقم 100 في سجل مشاركاته مع ليفربول في البطولة بالتسجيل في شباك برينتفورد.



وفي المقابل عاد رونالدو، إلى مانشستر يونايتد بعد غياب 12 عاما، وبدأ رحلته الثانية في ملعب "أولد ترافورد" بأفضل طريقة ممكنة، حيث سجل هو الآخر ثلاثة أهداف مع مانشستر يونايتد، لكن "الشياطين الحمر" فاز في مباراتين وخسر مباراة.

ويتنافس صلاح ورونالدو مع جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي، وأنطونيو روديجير مدافع تشيلسي، والآن سان ماكسيمان جناح نيوكاسل يونايتد، وإسماعيلا سار جناح واتفورد.

كما أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر ، يتنافس فيها خمسة مدربين، هم ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، وبيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، ويورجن كلوب مدرب ليفربول، إلى جانب جراهام بوتر مدرب براتيون، ودين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا.



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