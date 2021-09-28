تعرّف على أبرز مباريات الليلة في أبطال أوروبا.. ميسي يواجه غوارديولا

المصدر: وكالات

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تشكيلة فريقه باريس سان جرمان الفرنسي، بعد تعافيه من إصابة في الركبة، وذلك قبل ساعات من اللقاء المرتقب الليلة في قمة دوري أبطال أوروبا مع مان سيتي، كما سيعود بالتالي للمشاركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وأعلن نادي باريس سان جرمان اليوم أن ميسي عاد إلى صفوفه للمشاركة في مواجهة ضيفه مانشستر سيتي ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في المسابقة الأوروبية العريقة. وكان المهاجم الأرجنتيني أصيب بكدمة قوية في ركبته اليسرى بعد احتكاكه بمدافع ليون الألماني جيروم بواتينغ في 19 سبتمبر (2-1)، فحُرم من المشاركة من مواجهتي متز ومونبيلييه.

وتجمع مواجهة سان جرمان وسيتي فريقين من بين "الأغنى" في العالم، والتقيا في مناسبتين في دوري الأبطال، الأولى في ربع نهائي 2016 عندما تأهل سيتي (2-2 و1-صفر) بفضل البلجيكي كيفن دي بروين، والثانية في نصف نهائي النسخة الأخيرة عندما تفوّق سيتي مجدداً (2-1 و2-صفر) بفضل الجزائري رياض محرز ودي بروين.

لكن مواجهة هذا الموسم تحمل إثارة إضافية، كونها ستجمع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ست مرات والقادم من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان بصفقة حرّة، في حال تأكدت مشاركته بعد تعرضه لاصابة في الدوري وغيابه لمباراتين، مع مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.

وفي مدريد، وصف أنشيلوتي بداية مشواره الثاني مع ريال بـ"شهر العسل" بعد خمسة انتصارات وتعادلين ليتربع على صدارة الدوري الإسباني بفارق ثلاث نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب وخمس عن غريمه برشلونة، فيما حقق فوزاً هاماً في بداية مشواره القاري على أرض إنتر بطل إيطاليا بهدف متأخر من البرازيلي رودريغو.

وفيما سيكون ريال، حامل اللقب 13 مرة (رقم قياسي)، حذراً من شيريف تيراسبول الذي فجّر مفاجأة صغيرة بالفوز على شاختار دانيتسك الأوكراني، يأمل إنتر تعويض سقوطه سريعاً عندما يحلّ على شاختار.

ميلان لنقل نجاحه المحلي

وتبرز مواجهة ميلان الإيطالي مع أتلتيكو مدريد الإسباني، حيث يحاول الأوّل تعويض خسارته الافتتاحية مع ليفربول الإنكليزي (2-3)، فيما ينوي الأخير تحقيق فوزه الثاني عندما يحل على بورتو البرتغالي العائد بدوره بتعادل سلبي من أرض أتلتيكو.

وخلافاً لمواسمه الأخيرة، يعيش ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، موسماً رائعاً في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز الثاني دون خسارة (5 انتصارات وتعادل) بفارق نقطتين عن نابولي صاحب العلامة الكاملة. أما أتلتيكو، فتعرض لخسارة صادمة في الدوري المحلي أمام ألافيس متذيل الترتيب ليتراجع إلى المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، يعيش ليفربول بداية مميزة في البريميرليغ كونه الوحيد لم يخسر بعد ويتصدر الترتيب، في ظل التألق الكبير لنجمه المصري محمد صلاح صاحب خمسة أهداف حتى الآن.

وفي المجموعة الثالثة، يأمل كل من أياكس أمستردام الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني تحقيق فوزه الثاني، عندما يستقبل الأول بشيكتاش التركي والثاني سبورتينغ البرتغالي.



برنامج الجولة 2 (الثلاثاء) بتوقيت الإمارات (+4 غرينيتش)

المجموعة الأولى

لايبزيغ (المانيا) - كلوب بروج (بلجيكا) 21:00

باريس سان جرمان (فرنسا) - مانشستر سيتي (انكلترا) 21:00

المجموعة الثانية

ميلان (ايطاليا) - أتلتيكو مدريد (اسبانيا) 21:00

بورتو (البرتغال) - ليفربول (انكلترا) 21:00

المجموعة الثالثة

أياكس (هولندا) - بشيكتاش (تركيا) 20:45

دورتموند (المانيا) - سبورتينغ (البرتغال) 21:00

المجموعة الرابعة

شاختار دانيتسك (اوكرانيا) - إنتر (ايطاليا) 20:45

ريال مدريد (اسبانيا) - شيريف تيراسبول (مولدوفا) 21:00

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