اجتماع على متن طائرة يحدد المصير المظلم لمدرب برشلونة كومان

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن اجتماع عقده رئيس النادي خوان لابورتا مع المدرب الهولندي رونالد كومان على متن طائرة النادي في طريق العودة من قادش بعد التعادل الثالث المخيب لآمال الجماهير البرشلونية، الخميس، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وقالت الصحيفة إن الجلسة كانت في الصفوف الأولى للطائرة وضمت أيضاً رافا يوستي نائب الرئيس الرياضي وماتيو أليماني مدير قطاع كرة القدم في برشلونة، وقد حملت رسالة واضحة للمدرب كومان مفادها أن كومان لا يزال مدرباً للفريق ولكنه مطالب بالفوز في المباراة المقبلة أمام ليفانتي (الأحد، الساعة 18:15 بتوقيت الإمارات) التي سيكون خلالها حاضراً من مدرجات "كامب نو" بسبب طرده أمام قادش.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة منحت كوما الثقة لمباراة أخرى على الأقل واعتمادًا على كيفية سير النتائج سيتم تحديد مُستقبله.

ويرى عدد كبير من جمهور برشلونة أن مصير كومان مع برشلونة مظلم، والنتائج لا تعكس صورة مشرقة للفريق، ولا تنبئ بخير نحو استعادته لقب "الليغا" الذي توج به الموسم الماضي أتلتيكو مدريد.

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