هروب 3 لاعبين مغاربة في إيطاليا.. والاتحاد المغربي للطائرة يوضح

المصدر: حميد نعمان - دبي



كشفت وسائل إعلام مغربية اليوم عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بهروب ثلاثة لاعبين مغاربة من منتخب بلادهم للكرة الطائرة لأقل من 21 سنة، فور وصولهم إلى إيطاليا. وذكرت الصحف أن الوفد المرافق لبعثة الطائرة المغربية اكتشفوا بالصدفة أول من أمس أن ثلاثة لاعبين من المنتخب مختفون بعد الوصول إلى مطار ميلانو. وفي الوقت الذي كان يستعد فيه المنتخب لرحلة أخرى من ميلانو إلى مدينة سردينيا الإيطالية، تم اكتشاف هروب ثلاثة لاعبين، تاركين جوازات سفرهم مع رئيس البعثة.

يذكر أن المنتخب المغربي، يستعد للمشاركة في بطولة العالم لأقل من 21 سنة والتي ستقام في بلغاريا في الفترة المقبلة، واختار التوقف في إيطالي لخوض فترة إعداد أخيرة.

وقال اتحاد الطائرة المغربي في بيان صحافي إنه تم اتخاذ كافة التدابير والاجراءات من أجل العثور على اللاعبين، وكذلك تم الاتصال بعائلاتهم لإطلاعهم على ما يجري، بجانب التنسيق مع السلطات الإيطالية التي تجري عملية البحث عنهم. وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن عملية الهروب قد تكون منسقة بين اللاعبين الثلاثة، من فترة، خاصة في ظل وجود جالية مغربية كبيرة في إيطاليا.

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