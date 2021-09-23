الزمالك يهدد ويتوعد بعد قرار إيقاف شيكابالا وحازم إمام

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أعلن نادي الزمالك المصري موقفه الرسمي من العقوبات التي تعرض لها كابتن الفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، وحازم إمام، حيث أصدر بياناً رسمياً أعلن فيه رفضه التام لهذه العقوبات مع التهديد بتصعيد القضية إلى أعلى الجهات القضائية محلياً ودولياً.

وأكد الزمالك في بيانه الذي نشر على الموقع الرسمي للنادي، أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا.

وكان الزمالك تقدم باستئناف على العقوبات التي تعرض لاعبي الفريق وتم تخفيض عقوبة شيكابالا من إيقاف ثمانية أشهر إلى ثماني مباريات ومن 500 ألف جنيه إلى 250 ألفا، ورفضت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد الكرة إيقاف حازم إمام أربع مباريات لعدم جواز الاستئناف على عقوبات أقل من 6 مباريات، بينما وافقت على تخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه.

وقال الزمالك: العقوبات لا تتفق وصحيح القانون واللوائح الواجب العمل بها، كما أنه لم يتم الاستجابة لطلبات النادي المشروعة والقانونية بشأن إجراء تحقيق حول الواقعة أو جلسات استماع بقصد استظهار الحقائق بما يضمن التطبيق العادل للقانون واللوائح".

واختتم البيان: الزمالك يؤكد أنه وفي ضوء دراسة دقيقة للموقف من كافة جوانبه لن يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات والسبل لإبطال هذا القرار عبر كل الوسائل المشروعة من خلال كافة الجهات الرياضية والقضائية محليا ودوليا، وسوف يتم الإعلان عما يتم اتخاذه من إجراءات في حينه".

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