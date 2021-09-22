مركز "غير لائق" بمحمد صلاح على قائمة رواتب لاعبي الدوري الإنجليزي!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

احتل المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مركزاً لا يليق بإمكاناته الفنية في قائمة رواتب اللاعبين في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما جاء في المركز الـ 17، إذ يتقاضى 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، فيما يتصدر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الترتيب بحصوله على 510 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، يليه البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي بتقاضيه 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.

ويأمل صلاح أن يتوصل وكيل أعماله إلى اتفاق جديد لتمديد عقده إذ يطالب اللاعب بـ 500 جنيه إسترليني أسبوعيا في وقت ينتهي عقده الحالي في صيف 2023.

ويُعد مستقبل محمد صلاح مع النادي الإنجليزي على المحك خصوصاً أن أنباء كثيرة متداولة في أوروبا تعتبر صلاح مظلوماً في الدوري الإنجليزي على قائمة الرواتب التي أعلنت عنها شبكة "سبوتراك" المختصة في إحصائيات اللاعبين، لاسيما أن إمكانات "الفرعون" تفوق عدد كبير من اللاعبين الذين يتقاضون رواتب أعلى منه.

قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي:

1- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 510 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

2- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

3- ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد): 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

4- جادون سانشو (مانشستر يونايتد): 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

5- رافايل فاران (مانشستر يونايتد): 340 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

6- روميلو لوكاكو (تشيلسي): 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

7- جاك جريليش (مانشستر سيتي): 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

8- رحيم ستيرلينغ (مانشستر سيتي): 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

9- نجولو كانتي (تشيلسي): 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

10- بول بوغبا (مانشستر يونايتد): 290 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

11- تيمو فيرنر (تشيلسي): 272 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا أسبوعيا.

12- بيير إيميريك أوباميانغ (آرسنال): 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

13- جون ستونز (مانشستر سيتي): 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

14- إدينسون كافاني (مانشستر يونايتد): 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

15- أنطوني مارسيال (مانشستر يونايتد): 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

16- فيرجيل فان دايك (ليفربول): 220 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

17- محمد صلاح (ليفربول): 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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