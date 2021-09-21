نجل بيكهام يثير إعجاب نجم إنجليزي سابق في أول مباراة احترافية له

المصدر: وكالات

أبدى مدرب فريق إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم مدافع مانشستر يونايتد الدولي الإنجليزي السابق فيل نيفيل السابق إعجابه بقدرات روميو، نجل زميله السابق نجم "الشياطين الحمر" ومنتخب "الأسود الثلاثة" ديفيد بيكهام، بعد بداياته في دوري الدرجة الثالثة في الولايات المتحدة.

وخاض روميو (19 عامًا) مباراته الاحترافية الاولى الاحد بعد أن بدأ أساسيًا في تشكيلة فريق فورت لوديردايل المشارك في دوري الدرجة الثالثة الاميركية والرديف لإنتر ميامي الذي يشترك ديفيد في ملكيته.

وشارك الابن الثاني لنجم ريال مدريد الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق لمدة 79 دقيقة في المباراة ضد ساوث جورجيا تورمينتا التي انتهت بالتعادل 2-2 ولفت أداؤه نيفيل الذي لعب سابقًا مع والده في مانشستر يونايتد، رغم أنه لمس الكرة 19 مرة فقط.

وقال نيفيل "أعتقد أنه أدّى جيدًا. كان من المقرر أن يلعب 45 دقيقة ولكنه خاض قرابة 80 دقيقة لأنه شاب متعطش، لذا هذا يدل على أدائه". وأضاف المدافع الدولي السابق "هناك الكثير من الضغوطات على كاهليه والتوقعات منه، ولكن قدميه على الأرض. يدرك أن لديه الكثير من الامور لتطويرها ولديه كل الصفات والمقومات، الشخصية والعزم، وهو شخص لطيف، ليحصل على فرصة جيدة لتأسيس مسيرة احترافية في كرة القدم".

وأكد نيفيل أن زميله السابق ديفيد طلب منه أن يكون قاسيًا مع ابنه "أول شيء قاله لي ديفيد (عليك أن تقسو عليه أكثر من أي لاعب آخر)". ولعب بيكهام ونيفيل سويًا ثمانية مواسم في مانشستر يونايتد حققا خلالها ألقاب عدة بما فيها الثلاثية التاريخية عام 1999 (الدوري والكاس المحليان ودوري أبطال أوروبا).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news