مدرب غلطة سراي إلى مصطفى محمد.. عقابك الذهاب إلى الزمالك

المصدر: أحمد طارق- دبي

وجه مدرب غلطة سراي فاتح تريم انتقادات حادة إلى المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد بسبب تراجع مستواه مع الفريق بعدما شارك في الموسم الحالي في تسع مباريات ولم يحرز أي هدف.



وكشف تقرير أخباري عن أن فاتح تريم تحدث مع مصطفى محمد حول تراجع مستوى الأخير مع غلطة سراي، مشيراً إلى أن تريم أكد أن رغبة الدولي المصري في الانتقال إلى بوردو الفرنسي أو الدوري الإنجليزي لن تحدث.



وأوضح التقرير أن تريم هدد مصطفى محمد بأنه في حال استمرار تراجع مستواه مع غلطة سراي، بأنه سيكون مصيره هو العودة إلى الزمالك المصري مبيناً: "لا أحد يريدك بهذا المستوى وإذا لم تتحسن فإنك ستلعب مع الزمالك في الموسم المقبل".



ولم يفعل نادي غلطة سراي بند شراء مصطفى محمد من الزمالك بسداد مبلغ قيمته 4 ملايين يورو، إذ تألق الدولي المصري في تجربته الاحترافية الأولى في الموسم الماضي بإحرازه 9 أهداف في 25 مباراة خاضها مع غلطة سراي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news