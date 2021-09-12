تركي آل الشيخ يشبّه بوغبا بنجم عربي.. "رأي شخصي وأنا حر!" (فيديو)

المصدر: محمد الحتو - دبي

أثار رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ جدلاً واسعاً بتغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شبّه فيها نجم وسط مانشستر يونايتد، الدولي الفرنسي بول بوغبا بلاعب اتحاد جدة الدولي السابق محمد نور.

وكتب آل الشيخ على حسابه الشخصي في "تويتر": "‏بوغبا يذكرني بمحمد نور.. رأي شخصي وأنا حر"، وأتبعها بتغريدات يتغزل بزميله البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدما أحرز هدفين بمرمى نيوكاسل (4-1)، السبت، خلال ظهوره الأول بقميص "الشياطين الحمر" منذ 12 عاماً في الدوري الإنجليزي.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي من التغريدة، وكانت أبرز ردود الجماهير مؤيدة في أغلبها من طرف عشاق الاتحاد وأخرى مستهجنة من جماهير الهلال والأهلي والنصر وبقية الأندية السعودية.

محمد نور افضل لاعب سعودي pic.twitter.com/7tOapgtDbv — محمد ال جمحان (@md_aljamhan0) September 11, 2021

وقال المشجع "سعودي": "مجرد ماتقارن لعيبة الدوري الانجليزي بلعيبه هنا انت ظلمت كرة القدم.. ياخي هناك دقيقه وحده مايوقف ولعب غير طبيعي ماهو هنا كلها اوت وفاولات".

وعلق مشجع آخر يبدو نصراوياً ويحمل اسم "خلدون": "كرستيانو يشبه حمدالله.. راي شخصي"، فيما قال "فهد المحياوي": "على طاري محمد نور، يستاهل يابو ناصر حفل او تكريم في موسم الرياض"، أما "متعب"، فقال: "محمد نور ياما افرحنا بإنجازات وبطولات و متعنا داخل الملعب سنوات عديده و جمهور الاتحاد عايش على البطولات.. يستاهل يابو ناصر حفل تكريم و اعتزال.. في موسم الرياض نبي حفل يليق بأسطورة الاتحاد".

من جهته، قال المشجع "فهد فقط": "ظلم نور من قامات كرة القدم السعوديه والى الان ما تم تكريمه او عمل حفل اعتزال ضخم يليق ي محمد نور .. نتظره حنا كعشاق لكرة القدم".

وعلق "عبيد المويعزي"، من أنصار الهلال: "وانت صادق بوغبا يذكرني في محمد كنو في عز مستواه. راي شخصي وانا حر".

أما "أحمد كشكاري" فحسمها بتأييد آل الشيخ قائلاً: "هذا العظيم ماله شبيه ولن يأتي له شبيه يبو ناصر"، وهنا يقصد محمد نور.

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