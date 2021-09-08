غريزمان يوجه رسالة مصالحة إلى جمهور أتلتيكو قبل عودته إلى تدريبات الفريق

المصدر: وكالات

وجه الفرنسي أنطوان جريزمان رسالة إلى جماهير أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم عقب العودة اليوم إلى تدريبات الفريق، الذي عاد إليه بعقد إعارة من برشلونة. وذكر في رسالته إلى الجماهير:"أنا عائد"، وذلك بعدما سجل هدفين قاد بهما المنتخب الفرنسي إلى الفوز على نظيره الفنلندي 2 / صفر أمس في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وعاد غريزمان إلى صفوف أتلتيكو من جديد بعقد إعارة من برشلونة لمدة موسم واحد، مع إمكانية التمديد لمدة عام آخر. ووجه جريزمان (30 عاما) رسالة للجماهير عبر الحساب الرسمي لنادي أتلتيكو مدريد بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" ذكر فيها :"مرحبا جماهير أتلتيكو، أنا عائد."

وسجل غريزمان 133 هدفا في 257 مباراة خاضها خلال الفترة الأولى التي قضاها مع أتلتيكو مدريد بين عامي 2014 / 2019، قبل أن ينتقل إلى برشلونة في صفقة قيمتها 120 مليون يورو (124 مليون دولار). وكان غريزمان ضمن قائمة أتلتيكو تحت قيادة المدير الفني دييجو سيميوني عندما توج الفريق بلقب الدوري الأوروبي عام 2018، وذلك بعد عامين من مساعدة الفريق في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news