عارضة أزياء برتغالية تؤكد علاقتها برونالدو وتحذر جورجينا

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم جانبا من ادعاءات عارضة أزياء برتغالية تدعى ناتاشا رودريغيز، كشفت عن أسرار علاقتها بنجم الكرة العالمية، ومواطنها ونجم فريق مان يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو. وتدعي ناتاشا أن علاقة جمعتها برونالدو قبل فترة قصيرة من بدء علاقته بشريكة حياته الحالية، الإسبانية جورجينا رودريغيز، وأن علاقة حميمة جمعت بينهما.

وقالت إن الأمر بدأ من خلال رسالة وجهتها إليه، قبل أن تتفاجأ برده عليها. وقالت إن ذلك حصل في العام 2015، وحين كان رونالدو في الفترة الأخيرة من علاقته بعارضة الازياء الأوكرانية السابقة إيرينا شايك. وقالت إنها لم تصدق نفسها حين دخلت شقة رونالدو، ورحب بها، وطلب منها أن تعتبرها نفسها في "منزلها".

وقالت إنه بعد تلك العلاقة، تخلى عنها فجأة وكانها لا تعني له شيئا. وحذرت جيورجينا من أنه "قد يفعل معها الشيء نفسه". وتابعت: رونالدو لن يغير من طبيعته، وقد تزيد الأمور سوءا بالنسبة لجورجينا، خاصة بعد انتقاله إلى إنجلترا، وعليه أن تكون حذرة جدا". وتمنت ناتاشا لرونالدو أن ينجح في حياته، وقالت إنها تود أن تستمر علاقته بشريكته جورجينا لفترة طويلة، وأن لا يحدث شيء يعكر صفوها.

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