برشلونة يضحي بنجمه الثاني بعد ميسي في أقل من شهر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

توقع جمهور برشلونة أن يكون اللاعب الفرنسي أنطوان غريزمان، هو نجمه الأول بعد انتقال الأرجنتيني ميسي إلى باريس سان جيرمان، قبل أقل من شهر في صفقة كانت حديث العالم أجمع، ولكن تفاجأ عشاق النادي الكتالوني وفي اليوم الأخير للانتقالات الصيفية في أوروبا بإعلان نادي أتليتكو مدريد بضم اللاعب قادماً من نادي برشلونة على سبيل الإعارة مع إمكانية التمديد لموسم آخر.



وكانت هناك اتهامات كثير للاعب بأنه لم يقدم الإضافة لنادي برشلونة وتوقع البعض بأنه بوداع اللاعب ميسي وترك النادي ستكون هناك مساحة للاعب من أجل التحرر والظهور بشكل أفضل المواسم القادمة ولكن إدارة النادي الكتالوني التي تمر بأزمة مالية كبيرة كان لها رأي أخر.



وكان غريزمان، قد انضم إلى برشلونة قادماً من أتلتيكو مدريد خلال صيف عام 2019، مقابل 120 مليون يورو، وشارك مع برشلونة في 102 مباراة في كل البطولات، وسجل خلالها 35 هدفا، إضافة إلى 17 تمريرة حاسمة.



وقال برشلونة في بيان رسمي، نشره الموقع الإلكتروني للنادي: "توصل برشلونة وأتلتيكو مدريد إلى اتفاق بشأن انتقال أنطوان غريزمان على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار التمديد لموسم آخر، أتلتيكو مدريد سيتولى دفع راتب اللاعب، ولديه خيار شراء إلزامي، ويعرب نادي برشلونة عن امتنانه لأنطوان غريزمان، لالتزامه وتفانيه ويتمنى له التوفيق والنجاح في المستقبل".



وكان النجم الفرنسي قد خاض 257 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد في جميع المسابقات وسجل 133 هدفاً، بينها 94 من أصل 180 مباراة خاضها في الدوري الإسباني.

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