مانشستر يونايتد يعلن رسميا ضم رونالدو لمدة عامين مع إمكانية التمديد

المصدر: لندن - د ب أ

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم اليوم، رسميا ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي لمدة عامين.

وذكر النادي في بيان نشره عبر موقعه على الإنترنت :"يسعد مانشستر يونايتد الإعلان عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لعام آخر".

وأحرز رونالدو، المتوج خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب في العالم، حتى الآن أكثر من 30 لقبا خلال مسيرته منها خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة في كأس العالم للأندية وسبعة ألقاب في مسابقات الدوري بإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، كما توج مع المنتخب البرتغالي بلقب كأس الأمم الأوروبية.

ويعد كريستيانو أول لاعب يتوج بالدوري في ثلاث دول مختلفة، وقد تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، كما توج بجائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت هذا العام.

وأشار مانشستر يونايتد إلى أنه خلال الفترة السابقة التي قضاها رونالدو ضمن صفوف مانشستر، سجل للفريق 118 هدفا خلال 292 مباراة.

وقال رونالدو في تصريحات نشرها موقع النادي الإنجليزي :"مانشستر يونايتد له دائما مكانة خاصة في قلبي. جميع الرسائل التي أتلقاها منذ يوم إعلان إتمام الاتفاق يوم الجمعة الماضي أسعدتني كثيرا. لا أطيق الانتظار للعب في أولد ترافورد أمام جماهير يونايتد. أنا أتطلع للانضمام إلى الفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وأتمنى أن يكون أمامنا موسم ناجح للغاية".

ومن ناحيته، قال أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد :"لا توجد كلمات يمكنها وصف كريستيانو. هو ليس فقط لاعب رائع، ولكنه أيضا إنسان عظيم. أن يكون لديك الرغبة والقدرة على اللعب في هذا المستوى العالي لفترة طويلة، يجب أن تكون شخصا مميزا للغاية. ليس لدي شك في أنه سيستمر في إثارة إعجابنا جميعا وستكون خبرته حيوية للغاية بالنسبة للاعبينا الشباب. تظهر عودة رونالدو الجاذبية الفريدة لهذا النادي وأنا سعيد للغاية بعودته إلى البيت الذي بدأ فيه كل شيء".

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