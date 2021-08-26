السودان يهزم النيجر في دبي تحضيراً لتصفيات المونديال

المصدر: منصور السندي-دبي

حقق المنتخب السوداني لكرة القدم فوزا كبيرا على نظيره منتخب النيجر بثلاثة أهداف نظيفة خلال المباراة الدولية الودية الثانية التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس على استاد مكتوم بن راشد بنادي شباب الأهلي في دبي ضمن تحضيرات المنتخب السوداني لمباريات الدور الثاني في تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، ليرد بذلك المنتخب السوداني اعتباره بعد خسارته السابقة أمام النيجر بهدفين مقابل هدف.

وجاءت هذه المباراة في ختام معسكر إعداد أقامه المنتخب السوداني في دبي اعتبارا من 20 الجاري.

تقدم المنتخب السوداني بهدف نظيف انتهى عليه الشوط الأول سجله محمد عبد الرحمن الملقب بـ" الغربال" 37 "، إذ سجل الغربال هدفا عالميا جميلا، وأضاف اللاعب ضياء الدين محجوب الهدف الثاني "54" من تسديدة صاروخية قوية من خارج منطقة الجزاء وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب البديل السمؤال ميرغني "70" من تسديدة قوية مباغت من منتصف الملعب لم يرها حارس مرمى النيجر الا وهى تعانق شباكه.

وقدم المنتخب السوداني مباراة قوية وجميلة وسيطر على الملعب على مدار شوطي اللقاء ليغير بذلك الصورة الباهتة التي ظهر بها في المباراة السابقة.

وأشهر حكم المباراة الدولي الإماراتي أحمد عيسى درويش البطاقة الحمراء لمدرب المنتخب السوداني هوبير فيلود "86"، وكذلك بطاقة حمراء لمدرب النيجر ميشيل كوباني.

وبدا الجمهور السوداني الذي حضر المباراة من المدرجات وساند منتخب بلده بقوة سعيداً بهذا الانتصار الكبير الذي حققه منتخب بلده ليطمئن بذلك على جاهزية "صقور الجديان" للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها مباراته المرتقبة أمام منتخب المغرب.

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