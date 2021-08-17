البرازيلي جورفان فييرا مدرباً للقوة الجوية العراقي

المصدر: بغداد ■ أ.ف.ب

أعلن القوة الجوية العراقي، بطل مسابقتي الدوري والكأس للموسم الماضي، تعيين البرازيلي جورفان فييرا مدرباً لفريق كرة القدم، خلفاً للمدرب العراقي أيوب أوديشو الذي اعتذر عن عدم مواصلة مشواره لأسباب صحية.

وذكر مدير المكتب الاعلامي للنادي أن «ادارة النادي تعاقدت رسمياً مع المدرب فييرا لقيادة تدريبات الفريق لموسم واحد»، مشيراً الى أن «المدرب الجديد المتواجد في دبي سيصل العاصمة بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة ليبدأ مهمته».

ويحظى فييرا بشعبية كبيرة لدى جمهور كرة القدم في العراق، بعد أن قاد منتخب أسود الرافدين الى لقب كأس آسيا عام 2007 عندما تعاقد معه الاتحاد العراقي لكرة القدم في العام المذكور لمدة شهرين فقط.

عمل فييرا (69 عاماً) مدرباً للعديد من الأندية في المنطقة، من بينها الشارقة وبني ياس في الإمارات، والطائي السعودي، والقادسية الكويتي، وغيرها من الفرق.

ونقلت وسائل إعلام عن فييرا في أول ردة فعل على عودته للعراق مدرباً لفريق القوة الجوية: «أنا مسرور للعودة الى العراق للعمل مع فريق كبير ينتظر استحقاقاً مهماً في مسابقة دوري أبطال آسيا».

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