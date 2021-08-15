اتفاقية تعاون بـ 4 أهداف بين الاتحادين الآسيوي والسعودي للدراجات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّع الاتحادان الآسيوي والسعودي للدراجات الهوائية، اتفاقية تعاون من أجل تعزيز العلاقات وتطوير اللعبة في المملكة، وعلى الصعيد القاري بشكل عامّ. وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقية أمس، بين رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية أسامة الشعفار، ورئيس الاتحاد السعودي للدراجات الهوائية عبدالله بن علي الوثلان، عبر تطبيق «زووم». وقال بيان صحافي: «ترتكز الاتفاقية على تحقيق أربعة أهداف، أولها تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في مجال ممارسة كل أنواع الرياضات المرتبطة بمجال الدراجات الهوائية، وثانيها تشجيع ممارسة رياضة الدراجات الهوائية بين أفراد المجتمع بشكل عام ونشرها، وثالثها إعداد رياضيين محترفين لديهم القدرات البدنية والذهنية، والأداء التكتيكي، وأخيراً إعداد حكّام من منتسبي الطرفين لإدارة البطولات المحلية والدولية وتأهيلهم».

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