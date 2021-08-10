مؤمن زكريا يخلع قلوب المصريين.. حالته الصحية "غامضة"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

أثار نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري لكرة القدم السابق، مؤمن زكريا، قلق ملايين المصريين بعدما نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا له بداخل احدى مستشفيات العاصمة القاهرة وهو في حالة غياب تام عن الوعي.

واهتمت وسائل الاعلام المصرية بمتابعة حالة مؤمن زكريا، الذي يُعاني من مرض نادر في العظام أبعده عن ممارسة كرة القدم، وسط حالة من التضارب حول الأسباب الصحية التي دفعت اسرته لنقله للمستشفى.

وبحسب صحيفة اليوم السابع، فإن الفريق الطبي المُعالج لمؤمن زكريا لم يحدد موعد خروجه من المستشفى، اذ أشارت الصحيفة إلى أن اللاعب قد أجرى إشاعة على المخ، وقد جرى اسعافه بـ "المحاليل" بعدما اختل توازنه وسقط على الأرض في منزله.

وتلقى مؤمن زكريا رسائل دعم ومساندة من نجوم الكرة المصرية، واتصالات من عدد كبير منهم للاطمئنان عليه بعد الأزمة الصحية الخطيرة التي تعرض لها أمس الاثنين، ونقل على إثرها للمستشفى.

وحرص عدد كبير من لاعبي الأهلي والأندية الأخرى على الاطمئنان على مؤمن زكريا سواء من خلال إجراء اتصالات هاتفية بزوجته أو توجيه رسائل دعم له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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