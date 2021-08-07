تقارير متضاربة حول مستقبل "بيرسي تاو" مع الأهلي المصري

المصدر: سيد مصطفى-دبي

تضارب التقارير الإعلامية في مصر وجنوب إفريقيا بشأن مستقبل لاعب منتخب الأولاد، بيرسي تاو، المحترف في صفوف نادي برايتون الإنجليزي.

ففي الوقت الذي أكدت فيه صحف جنوب افريقيا أن النادي الأهلي المصري نجح في الحصول على خدمات "تاو"، بعد أن اتفق مع ناديه بالحصول على خدمات اللاعب مقابل مليوني و700 ألف يورو يتم سددها على أقساط.

بينما أكدت وسائل الاعلام المصرية أن الأهلي قد يتراجع عن إتمام الصفقة نظراً لمطالبة نادي برايتون، بالحصول على ثلاثة ملايين يورو، وهو ما يفوق قدرات النادي المالية خصوصاً وأن اللاعب مازال متبقيا في عقده مع النادي الإنجليزي موسم واحد فقط.

يذكر أن بيرسي تاو خاض مع برايتون ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، دون أن يُسجل أي هدف، ثم لعب معارا في بلجيكا مع أندية رويال يونيون سان خيلويزي، وكلوب بروج، وأندرلخت.

وانضم تاو إلى برايتون في 2018 قادمًا من صنداونز الجنوب إفريقي مقابل 2.8 مليون.

وأبرزت صحيفة "theathletic" الإنجليزية، تقريراً عن بيرسي تاو أكدت فيه أن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، حوّل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا إلى أكبر نجم في جنوب أفريقيا أثناء وجوده في ماميلودي صنداونز.

وأضافت الصحيفة أن موسيماني والأهلي بطل إفريقيا يريدان أن يشارك بيرسي تاو مع الفريق في كأس العالم للأندية في اليابان خلال شهر ديسمبر المقبل.

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