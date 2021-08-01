الأهلي يقاضي نجوم الزمالك.. و"القلعة البيضاء" ترد بالمثل

المصدر: سيد مصطفى-دبي

قرر النادي الأهلي تقديم شكاوى ضد عدد من نجوم الزمالك السابقين والإعلامين إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورفع دعاوى قضائية بحقهم، بسبب ما أسماه التجاوز في حق الأهلي ومسؤوليه وجماهيره، ومحاولة تشويه بطولاته، على حد تعبيره.

وقال الأهلي في بيان اليوم الأحد: "إن الإدارة كلفت الشؤون القانونية في النادي باتخاذ الإجراءات القانونية، وإقامة دعاوى قضائية ضد كل من تجاوز في حق الأهلي وقياداته وجماهيره، وكذلك مخاطبة الجهات المسئولة عن منح التراخيص لهذه القنوات للتحقيق في هذا الأمر، واتخاذ ما يلزم للحفاظ على حالة السلم بين الجماهير في انحياز كامل وخرق لميثاق الشرف الإعلامي وإثارة للفتنة، ودعوى للكراهية والانقسام بين أبناء الوطن".

وتضمنت قائمة شكوى الأهلي عدداً من نجوم الكرة السابقين خاصة من المنتمين لنادي الزمالك وفي مقدمهم رضا عبدالعال وخالد الغندور وشوقي السعيد، وأحمد عيد عبدالملك، بالإضافة لشكوى قناة الزمالك.

وكشفت قناة "صدى البلد" عن أن الزمالك في طريقه للتصعيد ضد النادي الأهلي رداً على شكوى عدداً من نجومه السابقين، وقال برنامج "الماتش" ان "الزمالك بصدد اعداد قائمة لشكوى بعضا من نجوم الأهلي وقناة النادي في خطوة تعد تصعيداً من جديد في العلاقة بين الناديين التي شهدت فترة من الهدوء".

من جهته، قال اللاعب الدولي أحمد حسام ميدو على قناة النهار ان الأهلي كان في سابق معذوراً في الرد على التجاوزات التي كانت تأتيه من نادي الزمالك في عهد المجلس السابق وتحديداً من أحد الافراد الذين لم يُسمهم.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "اليوم ليس هناك مبرراً لهجوم الأهلي الدائم على الزمالك خاصة وأن اللجنة الحالية لم يكن لها أي تصريحات عدائية ضد الأهلي أو أحداً من مسؤوليه بل على العكس كان لهم مواقف بناءه بتهنئة الأهلي في أكثر من مناسبة على الفوز بالبطولات القارية"

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