عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك "ممكنة"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، أحمد سليمان النقاب عن وجود احتمالية تفوق 50%، لترشح رئيس مجلس الإدارة "المُجمد"، مرتضى منصور في انتخابات النادي التي ستجرى في وقت لاحق من العام الجاري. وقال سليمان في تصريحات على قناة "صدى البلد": إلى الأن لا يوجد من الناحية القانونية ما يعوق مرتضى منصور عن الترشح، لعدم وجود أدلة اتهام على وجود مخالفات مالية في عهد مجلسه من قبل النيابة العامة التي تُحقق في القضايا المالية المنسوبة إلى مجلس الإدارة السابق والتي بسببها تم تجميده.

وجمدت وزارة الشباب والرياضة المصرية، في 29 نوفمبر الماضي مجلس إدارة نادي الزمالك، على ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020، وأحالت المخالفات المالية التي رصدتها إلى النيابة العامة، وإيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

وأضاف سليمان: رغم قناعتي بما أنجزه مرتضى منصور خلال الفترة التي تولى فيها رئاسة النادي، إلا أنني أطالبه بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة اذ صح له الترشح قانونيا وإعطاء الفرصة لوجوه جديدة لقيادة النادي في الفترة المقبلة". وأكمل: "ليس من المعقول في أخر 30 سنة أن يتناوب على رئاسة النادي كمال درويش وممدوح عباس ومرتضى منصور دون أن يحصل أخرون على فرصتهم وكأن النادي ليس به كفاءات سوى هؤلاء الثلاثة".

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