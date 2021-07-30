سترة السباحة الخاصة بالتونسي الحفناوي تدخل المتحف الأولمبي في سويسرا

المصدر: فيينا ■ د.ب.أ

أهدى السبّاح التونسي والبطل الأولمبي، أحمد الحفناوي، سترة السباحة التي ارتداها خلال فوزه بالميدالية الذهبية الأولمبية إلى اللجنة الأولمبية الدولية، لوضعها في المتحف الأولمبي بسويسرا. وتوج الحفناوي، (18 عاماً)، قبل أيام، بذهبية سباق 400 متر حرة، في (طوكيو 2020).

وهذه هي المرة الأولى التي تطلب فيها اللجنة الأولمبية الدولية من رياضي تونسي الزيّ الذي يفوز به، لوضعه في المتحف الأولمبي.

وجاء تسليم السترة إلى مسؤولي اللجنة الدولية، خلال حفل بسيط أقيم في المسبح الذي توّج فيه الحفناوي بالميدالية الذهبية، وذلك في حضور بعض مسؤولي الاتحاد الدولي للسباحة (فينا).

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