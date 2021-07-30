«فيفا» يرفض خوض العراق تصفيات المونديال على أرضه

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

كشفت مصادر عراقية أن الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي تسلمت إشعاراً من الاتحاد الدولي (الفيفا)، يشير إلى عدم السماح لمنتخب العراق باللعب على أرضه، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، ما يعني أن منتخب أسود الرافدين سيخوض مبارياته في العاصمة الأردنية عمان.

وذكرت مواقع إعلامية عراقية، بينها (معرض الكرة العراقية) أن الهيئة التطبيعية ستلجأ ألى محكمة التحكيم الدولية (كاس)، للطعن في القرار كخيار أول. بينما سيكون الخيار الثاني هو مخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي، بنقل مباراة إيران المقبلة، والمفترضة في أرض العراق، في الثاني من سبتمبر المقبل، إلى استاد آزادي في طهران، على أن تلعب مواجهة الإياب بين المنتخبين في مدينة البصرة، لاحتمال عودة مباريات أسود الرافدين للعب على أرضه.

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