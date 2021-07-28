الأهلي والزمالك.. إداريون يتصارعون في القاهرة واللاعبون يتعانقون في طوكيو

المصدر: محمد الحتو - دبي

لامس مشهد عناق حارس الأهلي محمد الشناوي ومدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" في طوكيو القلوب بعد فوز المنتخب المصري على الأسترالي بهدفين نظيفين، اليوم الأربعاء، والتأهل إلى ربع نهائي مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، في وقت تضج فيه مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية بصراعات ناديي الأهلي والزمالك حول المنافسة المحلية على الدوري المصري، وقضية نادي القرن الإفريقي.

وفور انتهاء مباراة مصر وأستراليا بفرحة مصرية تعانق لاعبو الناديين خلف راية واحدة ليوجهوا رسالة إلى القاهرة بضرورة وقف المهاترات الإدارية والإعلامية التي لا تزال مستمرة حتى أنها وصلت حد نسب الإنجازات الدولية إلى ألوان أحد الناديين، فمنهم من اعتبر إسهامات الأهلي في المنتخب أكبر وآخرون اعتبروا العكس!.

وكان حلقة برنامج "علاء وعمرو" على قناة "أون تايم سبورت" قد تطرقت إلى اللاعب الأهم للمنتخب أهلاوي أم زملكاوي، فقال عمرو الدرديري المتحدث باسم نادي الزمالك إن اللاعب الزملكاوي الونش يعتبر أكثر اللاعبين أهمية في المنتخب، فيما ردّ الإعلامي الأهلاوي علاء عزت بأن وجود الحارس محمد الشناوي يفوق كل اللاعبين أهمية.

ولكن مباراة مصر وأستراليا ردت على كليهما بأن كل اللاعبين في الملعب أدوا أدوارهم بامتياز بما فيهم لاعب براميدز والأهلي سابقاً رمضان صبحي، فيما الصورة الكبيرة بعناق الونش والشناوي الواردة من طوكيو عززت عمق العلاقات بين لاعبي الناديين في المحافل الدولية.

وعلى الصعيد الإداري واللاعبين القدامى، سيطرت حالة خلافات أهلاوية – زملكاوية على المشهد وخطفت في البداية الأضواء من المنتخب الأولمبي حين تعادل مع إسبانيا سلباً وخسر من الأرجنتين بهدف نظيف وتوقع خروج "الفراعنة" من حسابات التأهل عن المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو، إذ توجت البوصلة كلياً نحو الآراء المحتدمة حول منافسة الناديين في الدوري المصري.

وكان مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ قد صرح بوجود محاباة تجاه الزمالك لمنحه بطولة الدوري المصري مستشهداً بذلك على نقل مباراة الزمالك وغزل المحلة من استاد القاهرة إلى استاد الإسكندرية نظرًا لأنه سيلعب مع الاتحاد السكندري بعدها في نفس المدينة"، فيما رد عليه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حسين السيد: "ليس الزمالك من تتم مجاملته بتعديل ملاعب ومواعيد مبارياته والجميع يعلم من يتم مجاملته، الزمالك على استعداد على مواجهة غزل المحلة بالقاهرة حال إبلاغه بإصلاح الملعب"، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

ولم تقف حرب التصريحات عند هذا الحد، إذ صرح لاعب الزمالك السابق على قناة "النهار" المصرية بأن إدارة الزمالك الحالية يجب أن تحذر من الانسياق وراء تصريحات مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ، وقال: " يجب على إدارة الزمالك الحذر من التصريحات التي يطلقها مدير الكرة في النادي الأهلي في مثل هذا التوقيت من كل موسم للضغط على الزمالك وإخراج لاعبيه عن تركيزهم خصوصاً مع اشتعال المنافسة بين الناديين على لقب بطولة الدوري هذ الموسم".

فهل يضع الإداريون واللاعبون السابقون وحتى الإعلاميون المنتمون للأهلي والزمالك، الولاءات النادوية جانباً، ويلتزمون بدعم المنتخب المصري بتوقيت أولمبياد طوكيو؟

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news