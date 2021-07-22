ديوكوفيتش يحلم بتكرار إنجاز شتيفي غراف الذهبي

المصدر: وكالات

أعرب نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، اليوم عن إعجابه الشديد بأسطورة التنس الألمانية السابقة شتيفي غراف قبل أن يواصل محاولته لتكرار إنجازها، بالفوز بجميع بطولات (جراند سلام) الأربع للموسم، بالإضافة إلى ذهبية الأولمبياد، وذلك خلال مشاركته بدورة طوكيو الأولمبية.

وفاز ديوكوفيتش بثلاثة ألقاب للبطولات الكبرى هذا الموسم، حيث توج بأستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، وإنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، لينال 20 لقبا في المسابقات الكبرى، معادلا إنجاز النجمين الإسباني رافاييل نادال والسويسري روجيه فيدرر. ويبتقى أمام ديوكوفيتش الفوز ببطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج) ميدوز، التي تنطلق الشهر المقبل، بالإضافة للفوز بذهبية الأولمبياد، لكي يعادل إنجاز جراف التاريخي.

وأجريت قرعة منافسات فردي الرجال بالأولمبياد اليوم الخميس، حيث يلعب ديوكوفيتش أمام البوليفي هوجو ديلين بالدور الأول. ولم يتمكن أي من لاعبي التنس من الفوز ببطولات جراند سلام بالإضافة لذهبية الأولمبياد في عام واحد، غير أن هناك إثنين فقط من نجوم اللعبة البيضاء فازا بالمسابقات الأربع الكبرى، هما الأمريكي دونالد بادج عام 1938 والأمريكي رود لافر عامي 1962 و1969.

واشتهرت غراف بتحقيقها الألقاب الخمس عام 1988، وقال ديوكوفيتش بعد القرعة "إذا تمكنت من الاتصال بها، فسيسعدني أن أسألها كيف حققت ذلك الانجاز". وأشاد ديوكوفيتش بعقلية جراف، مضيفا أنه يعلم أن لديه فرصة فريدة هذا العام. وأوضح ديوكوفيتش "في الوقت الحالي، يبدو الأمر أكثر واقعية. بالطبع، هذا أحد أهدافي وأحلامي". وتابع "لا يزال الطريق طويلا... أضع نفسي في وضع جيد للغاية".

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