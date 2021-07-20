الشرطة اليابانية تعثر على الرباع الأوغندي وتكشف سبب هروبه

المصدر: وكالات

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم أنها عثرت على الرباع الأوغندي الذي اختفى قبل أربعة أيام بعد هروبه من معسكر منتخب بلاده الذي يستعد في اليابان لخوض أولمبياد طوكيو، تاركاً رسالة يقول فيها أنه ذاهب للبحث عن عمل. وقال مسؤول في شرطة اوساكا طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس "اليوم عثر على الرجل في محافظة مي من دون اصابات أو تورط في أي جريمة. كان يحمل بطاقة هويته وعرّف عن نفسه. لسنا متأكدين بخصوص لمن سنرسل الرجل - الى فريقه أو السفارة" الأوغندية.

وأعلنت السلطات المحلية اليابانية الجمعة اختفاء الرباع جوليوس سيكيتوليكو من المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده. واكتُشِف غياب الرباع بعد تخلفه عن الحضور لإجراء اختبار "كوفيد-19". وأضافت الشرطة أن هذا الرياضي البالغ من العمر 20 عاماً اختفى من فندق إيزوميسانو بالقرب من أوساكا (غرب) حيث كان يقيم مع مجموعته الأوغندية.

وذكرت صحيفة "دايلي مونيتور" الأوغندية أن سيكيتوليكو كان على قائمة الانتظار للمشاركة في الألعاب الأولمبية، لكنه فقد الأمل في ذلك مؤخراً بسبب الحصص الأولمبية، مشيرة إلى أنه كان من المقرر أن يعود إلى بلاده قريبا. وكان سيكيتوليكو ضمن المجموعة الأولى المكونة من تسعة رياضيين ومدربين ومديرين فنيين أوغنديين وصلوا إلى اليابان في منتصف يونيو الماضي،

وقد ثبتت إصابة اثنين غير رياضيين منهم بفيروس كورونا بعد فترة وجيزة. وأجبرت المجموعة بأكملها على القيام بالحجر الصحي.

وقال رئيس الاتحاد الأوغندي لرفع الأثقال سالم موسوكي سينكونغو لوكالة فرانس برس إن سيكيتوليكو كان يتدرب "بقوة كبيرة" في أول منافسة أولمبية في رفع الأثقال، لكنه أُبلغ بهذا الأسبوع أنه لن يُسمح له بالمنافسة وعليه أن يعود إلى بلاده.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news