الزمالك يسحب تهنئته وقناة الأهلي ترد.. "تفنيش موظف بسبب شيكابالا"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سحبت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، رسمياً، التهنئة التي كانت قد وجهتها إلى النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للعام الثاني على التوالي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وذلك بعد ما أسمته بـ"العنصرية المقيتة" التي ظهرت من بعض جماهير الأهلي ضد لاعب الزمالك شيكابالا أثناء احتفالات القلعة الحمراء ومنصاتها الرقمية باللقب العاشر.

وذكر بيان صادر عن اللجنة أنها "ترفض تطاول قطاع من الجماهير على نادي الزمالك وقائد الفريق الأول لكرة القدم، مما يزيد من حالة الاحتقان عند جماهير الزمالك العظيمة في كل مكان وعليه فقد تقرر سحب التهنئة".

وأضاف البيان: "تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله خاصة مع تكراره في مناسبات عدة، وهي للأسف نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي".

وطالبت اللجنة إدارة الأهلي "بمعاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة، وإلا فإنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك السلوك المشين مما يزيد الاحتقان بين الجماهير وتتحمل مسؤوليته إدارة النادي الأهلي".

من جهتها، اعتذرت قناة الأهلي للجنة إدارة نادي الزمالك على ما بدر من إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بالقناة بحق النادي، مؤكدة احترامها للقلعة البيضاء ورموزها، وقالت في بيان: "تتقدم إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة الأهلي باعتذار واجب لمجلس إدارة نادي الزمالك الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر".

وأضافت: «وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناء عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدًا لفصله».

وختمت: «تؤكد إدارة القناة على فردية الحدث وتأسف على حدوثه وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة».

وكانت احتفالات جماهير الأهلي، أمس السبت، قد تسببت في غضب جماهير الزمالك، بعد أن ردد أنصار الأهلي هتافات مسيئة لقائد الزمالك شيكابالا الذي يعاني منذ فترة من التنمر والعنصرية تجاه بشرته السمراء، إذ لم تكن المرة الأولى التي يتعرض فيها للإساءة من جماهير أهلاوية وإنما تعرض اللاعب لهجوم حاد بعد فوز الأهلي على الزمالك في النسخة الماضية من دوري أبطال افريقيا بقيام بعض عشاق الأحمر وصلت حد تدنيس مقابر عائلته.

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