بلد عربي يتقدم لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع دولة أوروبية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية اليوم الجمعة، أن السعودية وإيطاليا تدرسان تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2030، ليكون المونديال الأول في التاريخ الذي ينظم بين قارتين.

وسيواجه الملف السعودي - الإيطالي منافسة شرسة من ملف مشترك بين إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وكذلك ملف قوي آخر يجمع إسبانيا والبرتغال، في وقت تسعى أوروغواي لتنظيم المونديال احتفالاً بالذكرى المئوية للبطولة الأولى التي استضافتها عام 1930.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يشجع ملفات التنظيم المشتركة لاستضافة كأس العالم لأنها تقلل العبء المالي لاستضافة الحدث العالمي، لاسيما مع زيادة المنتخبات المشاركة في المونديال إلى 48 منتخبا ستخوض 80 مباراة بداية من نسخة 2026، التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" قد وافق على دراسة مقترح سعودي بإقامة كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات كل عامين، بدلا من النظام المعمول به حاليا بإقامة المسابقة كل 4 أعوام، بعد تصويت أعضاء كونغرس "الفيفا" خلال اجتماع جمعيته العمومية الـ71 في الـ21 من مايو الماضي، حيث نال الاقتراح السعودي موافقة 166 صوتا، مقابل 22 صوتا غير مؤيد.

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