صفقة تبادلية تخلّص برشلونة من غريزمان.. وترضي غرور ميسي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الموالية لنادي برشلونة بأن الأخير يبحث إتمام صفقة تبادلية مع أتلتيكو مدريد حامل لقب "الليغا"، بالاستغناء عن خدمات الفرنسي أنطوان غريمان مقابل الحصول على ساؤول نيغويز خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة إن برشلونة يهدف من وراء الصفقة تعويض الفشل في التعاقد مع الهولندي جورجينو فينالدوم الذي انتقل رسمياً إلى باريس سان جيرمان، وكذلك التخلص من الأعباء المالية المترتبة على النادي بسبب غريزمان الذي يتقاضى راتباً ضخماً وبالتالي الوقوف على أرضية صلبة لدى تجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يأمل النادي في إرضاءه مالياً لثنيه عن الرحيل.

وتبدو الصفقة مناسبة للطرفين خصوصاً أن أتلتيكو مدريد سيشكل ثنائي هجومي بين غريزمان والأوروغوياني لويس سواريز، فيما يتطلع برشلونة الى الاستفادة من لاعب تكتيكي مثل ساؤول الذي يرغب في الرحيل عن "الروخابلانكوس".

يذكر أن غريزمان انتقل من أتلتيكو إلى برشلونة في 2019 مقابل 120 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2024، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه والإضافة المطلوبة لبرشلونة مما يدفع إدارة برشلونة لبحث إعادته مجدداً إلى أتلتيكو مقابل ساؤول.

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