شركة يابانية تنتصر لعمال فندق وتزيد أوجاع برشلونة المالية

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن الشركة اليابانية "كونامي" قررت إنهاء عقد نجم برشلونة الفرنسي أنطوان غريزمان كسفير للعلامة، بعد أن تم تفعيل العقد قبل شهر فقط. ولم يتوقف الامر عند هذا الحد، بل قالت الشركة إن خطوة أخرى منتظرة ستقوم خلالها بمراجعة العقد، الذي يربطها بنادي برشلونة، فيما يتعلق بحقوق النادي في اللعبة الإلكترونية "PES"، إلى جانب أي عقود أخرى تربط الاثنين. يذكر أن "كونامي" هي شركة يابانية شهيرة متخصصة في ألعاب الفيديو، وكانت تعاقدت مع غريزمان في فترة سابقة ليكون سفيرا لسلسة الرسوم المتحركة اليابانية "Yu-Gi-Oh".

وأكدت الشركة أنها توجهت بطلب خاص إلى النادي لشرح الاسباب الكامنة وراء الفيديو، الذي تم تسريبه أخيرا، ويظهر فيه الثنائي الفرنسي غريزمان وعثمان ديمبلي، وهما يسخران من عمال فندق في اليابان خلال جولة آسيوية لنادي برشلونة في العام 2019. وقاما وقتها بتوجيه تحط من كرامة العمال الآسيويين، من خلال عبارات تضمنها الفيديو الذي قام بتصويره ديمبلي، وجاءت على لسان اللاعبين معا، حيث سخرا من أشكال العمال ولغتهم، خلال تواجدهم لإصلاح عطل فني بالتلفزيون، حيث كان لاعبا برشلونة يلعبان ألعاب فيديو.

وانتقد الراعي الرسمي لنادي برشولنة "راكوتين" وهي أيضا شركة يابانية، ما جاء في الفيديو، والتعليقات الساخرة، وطالب باعتذار من اللاعبين، وهو ما قام به غريزمان، لكن الامر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ طلبت الشركة أيضا تفسيرات من نادي برشلونة بخصوص واقعة الفيديو. ومن شأن هذا الأمر أن يزيد من هموم رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، الراغب بشدة في جذب الرعاة، وتوفير سيولة مالية، خاصة في ظل ديون متراكمة تناهز الملياري يورو.

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