الاتحاد الأوروبي يدعو إريكسن لحضور نهائي "يورو 2020"

المصدر: وكالات

تلقى صانع ألعاب الدنمارك كريستيان إريكسن، الذي يتعافى من أزمة قلبية تعرض لها خلال مباراة فريقه الأولى في كأس أوروبا 2020، دعوة لحضور المباراة النهائية للبطولة القارية المقررة الأحد على ملعب ويمبلي في لندن، والتي قد يكون منتخب بلاده طرفاً فيها في حال نجح بتخطي إنكلترا في نصف النهائي غدا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) لوكالة فرانس برس "لقد تمت دعوة إريكسن وزوجته من قبل الرئيس (السلوفيني ألكسندر تشيفيرين). لا ندري ما إذا كانا يستطيعان القدوم أو يفضلان الراحة".

وكان إريسكن وقع أرضاً مغمى عليه في مباراة فريقه الافتتاحية ضد فنلندا قبل أن يسارع الجهاز الطبي للمنتخب الدنماركي إلى تقديم الإسعافات الأولية وإبقائه على قيد الحياة قبل نقله إلى مستشفى في كوبنهاغن حيث خضع لسلسلة فحوصات تبين على أثرها إصابته بأزمة قلبية حادة كادت تودي بحياته لولا سرعة تدخل الأطباء. وقد تم تثبيت جهاز تنظيم دقات القلب داخل جسم إريكسن بعدها بأيام.

ويرسل الجهاز نبضات كهربائية عندما يكون معدّل ضربات القلب بطيئًا جدًا، وذلك لتجنب السكتة القلبية. بالإضافة إلى هذه الوظيفة، يمكنه أيضًا معالجة دقات القلب السريعة جدًا.

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