"كاسكاو" محترف سويدي يبدي رغبته باللعب لمنتخب سورية

المصدر: جوني جبور- دبي

أكد أوليفر كاسكاو المحترف في الدوري السويدي، ومن أصول سورية، استعداده لتمثيل منتخب سورية، في حال كان هناك اهتمام لضمه إلى قائمة "نسور قاسيون". وقال ساكاو (19 عاماً)، في حديث لقناة "سبورتيفاي" على يوتوب: "تم التواصل فعلياً مع والدي من قبل عضوي لجنة اللاعبين المحترفين السوريين، شكري قومي ويعقوب مقسي، بعد أن شاهدوا العديد من المباريات التي شاركت فيها، وأعجبوا بالطريقة التي ألعب بها في السويد"، مبيناً أن والده سوري الأصل ويفتخر بأن يلعب نجله مع المنتخب السوري.

وأشار كاسكاو المحترف في نادي "يتفيلا" السويدي، إلى عدم معرفته الكاملة عن كرة القدم السورية، وقال: "جل ما أعرفه أن الأندية السورية واجهت صعوبات في السنوات الأخيرة، وآمل لقاء الجماهير في الملاعب السورية خلال الفترة المقبلة". وأضاف: "أفضل اللعب في مركز الوسط الدفاعي بصورة أكثر، وخضت الموسم الماضي 13 مباراة من أصل 26، ورغم أن مهمتي الأساسية في الخطوط الخلفية، إلا أنني نجحت في تسجيل هدفين وصناعة 4 لزملائي".

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