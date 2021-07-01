تعرف إلى موعد مباريات ربع نهائي كأس أمم أوروبا بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعود الإثارة الأوروبية من جديد بداية من الغد الجمعة وانطلاق مباريات الدور ربع النهائي من كأس أمم أوروبا وذلك بعض جنون دور الـ 16 من البطولة الذي شهد خروج منتخبات كبيرة ومنها بطلة العالم فرنسا، والمنتخب الهولندي، وحامل اللقب المنتخب البرتغالي.

وخرج المنتخب الفرنسي عقب الخسارة أمام سويسرا بركلات الترجيح في ريمونتادا تاريخية، كما خسر المنتخب الهولندي أمام التشيك، وخسرت البرتغال أمام بلجيكا، كما أكمل المنتخب البلجيكي عقد المنتخبات المتأهلة بالفوز على السويد 2-1 في مباراة مثيرة.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي على مدار يومي الجمعة والسبت كما يلي:-

سويسرا مع إسبانيا (الجمعة 2 يوليو) الساعة 20.00 بتوقيت الإمارات

بلجيكا مع إيطاليا (الجمعة 2 يوليو) الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات

التشيك مع الدنمارك (السبت 3 يوليو) الساعة 20.00 بتوقيت الإمارات

أوكرانيا مع إنجلترا (السبت 3 يوليو) الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news