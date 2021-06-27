مولر يسخر من الإنجليز: انتظروا جرحاً جديداً من ألمانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توعّد نجم المنتخب الألماني توماس مولر نظيره الإنجليزي بفوز "الماكينات" عليه في المباراة المرتقبة بينهما، الثلاثاء، في لندن ضمن ثمن نهائي كأس أوروبا "يورو 2020".

ويأتي تصريح مولر في إشارة إلى الإخفاقات المتتالية التي يعاني منها الأخير في البطولات الكبرى، ونقل موقع "العربية نت" عن "ماغنيتا تي في" تصريحات لمولر قال فيها ساخراً: "انتظروا جرحاً جديداً في البطولات الكبرى"، في إشارة للكبوات العديدة التي تعرض لها الفريق الإنجليزي في البطولات الكبيرة على مدار العقود الماضية بعد فوز بلقب مونديال 1966.

ومنذ خسارته أمام المنتخب الإنجليزي في نهائي مونديال 1966 في مباراة امتدت لوقت إضافي، فاز المنتخب الألماني بلقب كأس العالم ثلاث مرات في 1974 و1990 و2014 بعدما توج سابقا بلقب المونديال للمرة الأولى في 1954 كما فاز باللقب الأوروبي ثلاث مرات في 1972 و1980 و1996.

ويطمح المنتخب الإنجليزي ، الذي لم تستقبل شباكه أي هدف في البطولة الحالية حتى الآن إلى الفوز بلقبه الثاني فقط في البطولات الكبيرة وهو الأول له منذ 55 عاما وبالتحديد منذ الفوز على أرضه بلقب كأس العالم 1966.

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