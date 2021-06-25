رسمياً.. الكويتي بدر المطوّع عميد لاعبي العالم متفوقاً على المصري أحمد حسن

المصدر: وكالات

بات اللاعب الكويتي المخضرم بدر المطوع "عميد" لاعبي كرة القدم حول العالم، بعد مشاركته اساسيا الجمعة في مباراته الدولية رقم 185 أمام البحرين، ضمن منافسات الدور التمهيدي المؤهل إلى كأس العرب 2021 في الدوحة.

وبهذا العدد من المباريات، تجاوز المطوّع الدولي المصري السابق أحمد حسن الذي توقف رصيده عند 184 مباراة، بعدما كان النجم الكويتي عادله في المباراة الأخيرة لـ"الأزرق" أمام تايوان ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين، واستضافتها الكويت بنظام التجمع مطلع الشهر الحالي.

وبدأ المطوع الذي سيبلغ 37 عاماً في يناير المقبل، مسيرته الدولية في 4 سبتمبر 2003 ضمن تصفيات كأس آسيا 2004، وافتتح يومها بعمر الثامنة عشرة و237 يوماً، سجله التهديفي الدولي بإحراز هدفين، ليسجل في أرشيفه حتى اليوم مواجهة 44 منتخباً وتسجيل 54 هدفاً.

ولا شك أن للمطوّع منافسين عدة، كان أبرزهم مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسباني سيرخيو راموس (35)، غير أن قرار مدرب "لا روخا" لويس إنريكي باستبعاده عن تشكيلة كأس أوروبا 2020 المقامة راهناً جمّد عداده عند 180 مباراة دولية.

لذلك، يتمثل الخطر الأساسي بالنسبة لرقم المطوع، بالبرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عاماً) الذي يبدو أنه لا يشبع تحطيم الأرقام القياسية مهما كان نوعها.

ويخوض رونالدو غمار المسابقة القارية وفي رصيده 178 مباراة دولية، سترتفع إلى 179 في ثمن النهائي عندما تلتقي البرتغال مع بلجيكا الأحد.

وربما يعزز رونالدو عداده إذا استمر "برازيليو أوروبا" لفترة أطول في البطولة، خصوصاً وأنه لم يبد أيضاً أي رغبة في الاعتزال دولياً بعد انتهائها.

وفرض العرب سيطرة مطلقة على هذا الرقم القياسي خلال السنوات الماضية، بدليل أن حسن انتزع زعامتها من مواطنه حسام حسن (170)، فيما شغلها حارس المرمى السعودي محمّد الدعيع (178) لفترة ليست بالقصيرة، علماً أن العماني أحمد مبارك "كانو" (36 عاماً) يتشارك المركز الثالث مع راموس (180) غير أنه لم يخض أي مباراة دولية منذ نهاية 2019.



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