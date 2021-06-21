لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.. يغيّر جنسه ويتحدى السيدات برفع الأثقال

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت اللجنة الأولمبية النيوزيلندية، اليوم الإثنين، عن مشاركة رباع غيّر جنسه ليشارك في منافسات رفع الأثقال في فئة الوزن الثقيل للسيدات خلال أولمبياد طوكيو، الأمر الذي يعتبر الحدث الأول من نوعه في تاريخ دورة الألعاب الأولمبية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن اللجنة الأولمبية النيوزيلندية بياناً صحافياً تقول فيه: "ستشارك هوبارد في الألعاب الأولمبية الصيفية التي من المقرر أن تنطلق في الـ23 من يوليو المقبل، وتم اختيار خمسة رياضيين لفريق رفع الأثقال النيوزيلندي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، ضم الفريق ثلاث نساء هن: لوريل هوبارد، وكانا أندروز ناو، وميغان سيجنال، ورجلين هما ديفيد لي، وكاميرون ماك تاغارت".

وأضافت "هوبارد تبلغ من العمر 43 عاما وتلبي تماما معايير الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، وإرشادات اللجنة الأولمبية الدولية في مثل هذه الحالات"، مشيرة إلى أن هوبارد ستكون أول رياضي يغيّر جنسه ويتنافس في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية".

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