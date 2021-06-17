إيركسن يزرع جهاز إزالة الرجفان

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الدنماركي لكرة القدم اليوم أن كريستيان إيركسن لاعب المنتخب سيجري زرع جهاز إزالة الرجفان في أعقاب تعرضه لسكتة قلبية خلال المباراة أمام منتخب فنلندا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2020". وقال طبيب المنتخب الدنماركي مورتين بويسين في بيان :" تم إجراء العديد من الفحوص على قلب كريستيان. ثم تقرر بعد ذلك إنه ينبغي أن يحصل على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع. القرار ضروري بعد أن أدى الرجفان البطيني إلى أزمة قلبية".

وذكر الاتحاد الدنماركي أن إيركسن، الذي تعرض لتوقف القلب خلال مواجهة منتخب فنلندا يوم السبت الماضي وتم إنعاشه في الملعب، وافق بالفعل على ذلك في المستشفى. يذكر أن حصول لاعب إنتر ميلان على مقوم نظم القلب مزيل الرجفان القابل للزرع لا يعني بالضرورة إنهاء مسيرته كرياضي حيث أن هناك رياضيين أمثال المدافع الهولندي دالي بليند ولاعبة القفز بالزانة الألمانية كاثارينا باور يواصلون ممارسة رياضتهم باستخدام الجهاز الطبي.

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