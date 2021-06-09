اختفاء صفحة مرتضى منصور الرسمية في "فيسبوك" يثير الجدل

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أثار اختفاء الصفحة الرسمية الخاصة برئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور والتي تحمل العلامة الزرقاء للتوثيق، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " جدلا بين متابعيه. وفوجىء الكثيرون ممن يتابعون صفحة مرتضى منصور باختفاء صفحته الرسمية، اذ لم يتمكنوا من التفاعل مع الفيديوهات التي اعتاد نشرها في الأيام الماضية للحديث عن أزمته، مع اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضية المصرية والتي نسببها حل مجلس الإدارة الذي كان يترأسه.

وبسبب اختفائها من على محركات البحث، بات التساؤل حول السبب وراء ذلك، هل هو إغلاق من قبل إدارة فيسبوك أم حذف قام به هو نفسه.

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