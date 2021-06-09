بالفيديو: جمهور برشلونة مصدوم من غريزمان!

المصدر: محمد الحتو - دبي

أحرز مهاجم المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان هدفاً ساحراً بطريقة أكروباتية، خلال المباراة الودية التي جمعت "الديوك" مع منتخب بلغاريا، أمس الثلاثاء، استعداداً لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا، وأضاف المهاجم البديل أوليفييه جيرو هدفين، لتكسب فرنسا المواجهة بثلاثية نظيفة.

وعبر جمهور برشلونة في مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمته المستوى المبهر الذي يقدمه غريزمان مع منتخب بلاده في وقت يظهر دون مستوى الطموح بقميص فريقه برشلونة، وقال المغرد "حسن": "يا رجال أنا مصدوم في المدافع اللي غيّر اتجاهها، منتقداً المهاجم الفرنسي.

وعلق المشجع الذي يدعى "البرشلوني حيدر": "اخر ثلاث مباريات غريزمان متوهج مع فرنسا وكل مباراه يسجل هدف ولا اروع اليوم سجل مقصيه رائعه.. وين كل هذا الأداء مع برشلونه يا غريزو".

من جهته، حلل المتابع "محمد" المشهد بعقلانية، قائلاً: "غريزمان فرنسا، يذكرنا بغريزمان اتلتيكو مدريد سواء بالمركز ، الراحة والثقة بالنفس والمستوى والاهداف الجميلة وهذا دليلا كافيا شافيا للجملة التي قلناها قبل انتقاله لبرشلونة : " غريزمان في برشلونة لن يلعب بمركزه وهذه المغامرة يقبل عليها كلا من اللاعب والنادي".

من جهة أخرى، أهدى غريزمان حذاءه إلى طفلة صغيرة حضرت مباراة فرنسا وبلغاريا مع والدها من المدرجات.

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