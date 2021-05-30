ألابا: لا أطيق الانتظار للعب مع الريال

المصدر: مدريد ■ د.ب.أ

قال ديفيد ألابا إنه متحمس للغاية لمشواره المقبل مع ريال مدريد. وقال في تصريح صحافي: «لا أطيق الانتظار للعب مع الريال». وكان ريال مدريد أعلن أول من أمس، التعاقد رسمياً مع ألابا في صفقة انتقال حر بانتهاء عقد اللاعب مع بايرن ميونيخ، وقد وقع النجم النمساوي عقداً لخمسة أعوام مع النادي الملكي». وأضاف ألابا (28 عاماً) في حسابه بـ«تويتر»: «أرحل عن نادٍ من طراز خاص إلى نادٍ آخر من طراز خاص».

وكان ألابا قد سجل مشاركته الأولى مع بايرن ميونيخ في مباراة ببطولة كأس ألمانيا أمام جريتر فورت في فبراير 2010، وأصبح في ذلك الوقت أصغر لاعب في تاريخ بايرن يشارك بالفريق الأول وقد صنع هدفاً لفرانك ريبيري بعد دقائق من مشاركته. وشارك ألابا في 448 مباراة مع بايرن ميونيخ وسجل للفريق 35 هدفاً وصنع 47 هدفاً في كل المسابقات.

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