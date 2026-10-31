أم الزوج.. أم رفيق الدرب

نواصل معكم في هذه السلسلة تناول ما يعزز بناء أسرة متينة ومستقرة، تعتز بهويتها وقيم مجتمعنا. وندرك أن تجارب الأسر تختلف، وأن ما نطرحه قد لا يعكس واقع الجميع، لكن غايتنا ليست تصوير حياة مثالية، بل الإسهام معكم في بناء علاقات أسرية أكثر وعياً وتماسكاً.

واليوم نتوقف عند أم الزوج، المرأة التي أنجبت وربّت الرجل الذي ارتضت به المرأة رفيقاً للدرب وأباً لأبنائها. وحين تجد فيه حسن الخلق، والرحمة، والوفاء، وتحمّل المسؤولية، فمن الإنصاف أن تتذكر فضل من أسهم في غرس هذه القيم فيه، وفي مقدمتهم والداه، ونخصّ اليوم والدته.

فالزوجة غير مجبرة على حب أم زوجها، فالمشاعر لا تُنتزع بالواجبات، ولكن من حق أم الزوج أن تحظى بالاحترام والتقدير، وأن تستحضر الزوجة بالامتنان لما بذلته من جهد في تربية ابنها، وما قدمته من عطاء حتى أصبح الرجل الذي تشاركه حياتها.

ويظهر هذا التقدير في تفاصيل بسيطة، كالسؤال عنها، ومشاركتها أفراحها، وإشراكها في لحظات الأحفاد الجميلة، وإفساح المجال لابنها كي يزورها ويطمئن عليها دون شعور بالذنب أو حرج. فهذه الممارسات لا تنتقص من مكانة الزوجة، بل تعكس نضج العلاقة وثقة أطرافها، وتمنح الأبناء نموذجاً حياً في الوفاء وصلة الرحم.

ومن المهم أن ندرك أن الزواج لا يلغي حاجة الابن إلى أمه، ولا ينهي علاقته العاطفية بها، فهو مهما كبر، وتزوج، وأصبح أباً، يبقى بحاجة إلى دفء مشاعرها، ودعائها، ومشورتها، كما تبقى الابنة بحاجة إلى أمها مهما استقلت بحياتها. وهذه العلاقة ينبغي ألا تُفهم بوصفها منافسة على المحبة أو المكانة، فالقلوب تتسع للجميع.

وفي المقابل، فإن حكمة الأم تظهر في احترام خصوصية حياة ابنها الزوجية، واحتواء زوجته دون مقارنتها بنفسها، وإدراك أن استقلاله بأسرته لا يعني ابتعاده عنها أو تراجع مكانتها في قلبه. وللزوج دور أساسي في تحقيق هذا التوازن، فلا يجعل زوجته وأمه في مواجهة أو مقارنة، ولا يسمح بأن تكون محبته لإحداهما على حساب حقوق الأخرى.

ولا يعني الامتنان تجاه الأم تجاهل اختلاف الطباع، فالاحترام يبقى ممكناً مع تباين الآراء، ما دامت الخصوصية محفوظة والحقوق مصونة، فكلما كانت حدود العلاقات واضحة ومصانة، زاد الاحترام واستدام، وعمّ الهدوء والسكينة والاستقرار في الأسرة، وترسخت هذه القيم في نفوس الأبناء

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