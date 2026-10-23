محمد بن راشد ينعى خليفة بن ضاعن المهيري: من رجالات الوطن المخلصين

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المغفور له اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، مشيداً بمسيرته الوطنية وإخلاصه في خدمة الوطن، وتفانيه في العمل بشرطة دبي على مدى خمسة عقود.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «رحم الله اللواء خليفة بن ضاعن المهيري، وأسكنه فسيح جناته.. من رجالات الوطن المخلصين.. ومن قادة شرطة دبي المتفانين.. ومن أوفى من كرّس مسيرته لأسرة آل مكتوم والمواطنين خلال خمسة عقود من العمل المتواصل».

وأضاف سموّه: «لا تنسى دبي رجالاتها.. رحمك الله يا أبا محمد، وألهم أهلك وأحبابك الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

محمد بن راشد:

• اللواء خليفة بن ضاعن المهيري مِن أوفى مَن كرّس مسيرته لأسرة آل مكتوم والمواطنين، خلال خمسة عقود من العمل المتواصل.