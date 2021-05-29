محمد صلاح ضمن قائمة الأكثر تسديداً على المرمى

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف موقع "هو سكور" المتخصص في كرة القدم، عن إحصائيات لقائمة الأكثر تسديداً على المرمى في الموسم الأوروبي المنصرم 2020-2021، حيث ضمت المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المرتبة التاسعة، برصيد 52 ضمن القوائم الثلاثة للمرمى، واعتلاها النجم الارجنتيني ومهاجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي برصيد 91 تسديدة.

وجاء صدارة "البرغوث" بفارق كبير عن الغريم التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي حل ثانياً بإجمالي 69 تسديدة، فيما حل ثالثا مهاجم بايرين ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي بإجمالي 68 تسديدة. وإليكم فيما يلي قائمة الـ 10 الأوائل الأكثر تسديداً للكرات على المرمى في الموسم الأوروبي 2020-2021.



1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة): 91 تسديدة

2- البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 69 تسديدة

3- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 68 تسديدة

4- البرتغالي أندري سيلفا (إينتراخت فرانكفورت): 63 تسديدة

5- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 55 تسديدة

6- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 55 تسديدة

7- الهولندي ممفيس ديباي (أولمبيك ليون): 53 تسديدة

8- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير): 53 تسديدة

9- المصري محمد صلاح (ليفربول): 52 تسديدة

10- الإيطالي شيرو إيموبيلي (لاتسيو): 51 تسديدة

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