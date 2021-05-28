فيديو.. سوداني مبتور اليدين يستعرض بالكرة "أفضل من ديمبلي وغريزمان"

المصدر: محمد الحتو - دبي

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة على "تويتر" مقطع فيديو للموهبة السودانية صابر محمد (من أصحاب الهمم - مبتور اليدين) يظهر خلاله مهارات كروية كامنة استعرض خلالها قدراته في ترويض الكرة وتناقلها بالقدم والصدر والرأس بتوازن ومحاكاة دقيقتين.

وتفاعلت جماهير برشلونة من شتى أنحاء العالم مع المقطع المصور لاسيما أن صابر يرتدي قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ويتفنن في مداعبة الكرة بأحد شوارع السودان، في وقت دفعهم فخرهم بالمشجع البرشلوني صابر ومهاراته الفنية إلى الهجوم على عدد من لاعبي البارسا الذين فشلوا في إقناع الجماهير الكاتالونية لأداءهم المتواضع يتقدمهم الفرنسيان أنطوان غريزمان وعثمان ديمبلي.

وقال المشجع السوداني "هيما": "صابر اسم علي مسمى.. أقسم بالله أنا أكتر إنسان مبسوط وفرحان بيك لانو رفعت راسنا يا وحش.. يخوانا بعد ده محتاجين نشوف صابر ذات نفسه في برشلونة".

وعلق المشجع "أسينسي": "أفضل من غريزمان" في إشارة إلى اللاعب الفرنسي الذي لم يقدم المستوى المأمول منه في الفريق الكاتالوني على الرغم من قيمة الصفقة التي وصلت 120 مليون يورو مع أتلتيكو مدريد، وهو ما ذهب إليه المشجع "ناتشو" ولكن بانتقاد الفرنسي الآخر عثمان ديمبلي.

من جهته، قال المشجع "نعاوية تصما": "بالتوفيق يا صابر بالجد إنسان مبدع انشاءالله نشوفك يوم من داخل الكامب نو"، أما المشجع المدريدي "حسكو" فقال: "رغم تشجيعي للملكي الا انه فخر كبير انه الفيديو يوصل صفحة برشلونة".

ويعيد المشهد إلى الأذهان المقطع المصور لديمبلي عندما تعاقد معه برشلونة قادماً من بروسيا دورتموند وقدّمه للجمهور والصحافة في حفل خاص بالمناسبة وكما جرت العادة يبدأ اللاعبون عند تقديمهم باستعراض مهاراته أمام الكاميرات والصحافيين ولكنه في ذلك الوقت تحول إلى مادة ساخرة للإعلاميين لفشله في ترويض الكرة وتناقلها بين القدمين بشكل غريب لا ينم عن لاعب عالمي تم شراءه بصفقة بلغت 147 مليون يورو!.

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