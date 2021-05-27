"زيدان" يتصدر "تويتر".. ومغردون: "يوم سيئ لجميع المدريدية"

المصدر: ديما منصور - دبي

تصدر وسم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان موصع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب إلان رحيله عن تدريب النادي "الملكي" ريال مدريد.

وعبر المغردون، ولا سيما مشجعي النادي الملكي منهم، من خلال الوسم، عن حزنهم على رحيل زيدان عن تدريب الفرق، مشيرين إلى أن اليوم هو يوم سيئ للنادي ومشجعيه.

كما عبر مغردون عن حبهم لزيدان، فقالت إحدى المغردات: "أحبك زيدان.. كنت ولازلت أشوفك أعظم مدرب في تاريخ كرة القدم".

وشكر مغردون زيدان على كل ما قدمه خلال مسيرته مع الريال، وعلى ما حققه من نجاحات طوال فترة تدريبه لـ "الملكي"، فقال أحدهم: "شكرًا زيدان وماتوفيك حقك".

وقال آخر: "شكراً زيزو شكراً يا أعظم مدرب في العالم".

وأكد مغردون على أن النجاحات التي حققها زيدان عجز عن تحقيقها مدربون آخرون، وأنه سطرأروع سلسلة من الانتصارات في تاريخ النادي الملكي، فقال أحدهم: "النجاح الذي تُرفع له القبعة.. سطر أنجح سلسلة انتصارات وصعود منصات في تاريخ النادي، وفعل ما عجز عنه مدربوا الاندية الاخرى".

وقال آخر: "اثبت للجميع ان المستحيل ليس مدريدياً ابداً، هاتريك ابطال في موسمين ونصف، و2 دوري في ثلاث مواسم ونصف.. النجاح هو زيدان".

من جانبهم عبر مغردون عن حزنهم على رحيل زيدان عن تدريب ريال مدريد، واصفين اليوم بـ اليوم السيئ" لجميع المدريدية، فقالت إحدى المغردات: "يوم سيء لجميع المدريدية.. حزينه جداً والله".

وقال آخر: "خبر محزن برحيل زيدان عن تدريب الملكي.. لست متفائلا وشكلنا مقبلين على أيام سوداء".

وأشار مغردون إلى أن زيدان كان من القلة من المدربين الذين خرجوا من الباب الكبير بإرادتهم دون أن يبعد أو يطرد من الفريق، فقال أحدهم: "لعله من القلة التي كانت دوما تخرج من الباب الكبير، لم يُبعد أو يطرد ، وهذا تحديدا مايليق بزيدان ، هو نفسه المدرب بعد اللاعب ، شامخا ، يرفع ع الاعناق ، ويفتقده المكان".

من جهته ودع كريم بنزيما المدرب زيدان بكلمات شكر وامتنان أرفقها مع صورة تجمعهما معا، في حسابه الشخصي على تويتر، وقال: ""شكرًا لك يا أخي على كل ما قدمته لنا على المستوى الشخصي والجماعي، فخور وأتشرف بتمكني من المضي قدمًا والتطور مع رجل مثلك .. إلى اللقاء".

وكان نادي ريال مدريد الإسباني أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن رحيل زيدان عن تدريب "الملكي". وقال النادي في بيان صحافي: "ريال مدريد يعلن أن زين الدين زيدان قرر إنهاء فترته الحالية مع الفريق، حان الوقت الآن لاحترام قراره وإبداء تقديرنا له على احترافيته وتفانيه وشغفه في كل هذه السنوات وما يمثله شخصيته لريال مدريد".

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