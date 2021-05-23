ليفربول وتشلسي يحجزان بطاقتيهما الى دوري الأبطال

المصدر: وكالات

ضمن ليفربول وتشلسي البطاقتين الأخيرتين لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بفوز الأول على ضيفه كريستال بالاس 2-صفر، ورغم خسارة الثاني أمام مضيفه أستون فيلا 1-2 مستفيداً من خسارة ليستر سيتي أمام ضيفه توتنهام 2-4 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من بطولة انجلترا لكرة القدم.

واستفاد ليفربول من خسارة تشلسي وليستر سيتي وأنهى الموسم في المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق نقطتين أمام الفريق اللندني وثلاث نقاط أمام ليستر سيتي.

ودخلت الأندية الثلاثة المرحلة الأخيرة وعينها على البطاقتين الأخيرتين للمسابقة القارية العريقة بعدما ضمن مانشستر سيتي البطاقة الأولى بفضل تتويجه باللقب، وجاره مانشستر يونايتد الثانية بالوصافة.

وحقق ليفربول، بطل الموسم الماضي، الأهم كونه كان بحاجة الى الفوز لحجز بطاقته وهو ما فعله أمام ضيفه كريستال بالاس الذي خاض مباراته الأخيرة بإشراف مدربه روي هودجسون، المدرب السابق لليفربول.

وانتظر ليفربول الدقيقة 36 لافتتاح التسجيل عندما انبرى المدافع الدولي الاسكتلندي أندرو روبرتسون لركلة ركنية ارتطمت بقدم البرازيلي روبرتو فيرمينو فتابعها الدولي السنغالي ساديو مانيه بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (36).

وأمَّن مانيه فوز ليفربول عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من المهاجم الدولي المصري محمد صلاح بعد لعبة مشتركة مع الدولي الهولندي جورجينيو فينالدوم الذيخاض مباراته الأخيرة مع ليفربول، داخل المنطقة فسددها قوية ارتطمت بالمدافع 24 وعانقت الشباك (74).

تشلسي يستفيد من هدية توتنهام

وفي المباراة الثانية، استفاد تشلسي من هدية جاره اللندني توتنهام الفائز على ليستر سيتي 4-2، ليضمن بطاقته رغم خسارته أمام أستون فيلا 1-2.

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