مفاجأة سارة من منصور بن زايد إلى جمهور مانشستر سيتي

المصدر: أحمد طارق- دبي

أعلن نادي مانشستر سيتي عن تكفل مالك النادي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بمصاريف سفر بعثة "السيتي" الرسمية والمشجعين لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمع بطل الدوري الإنجليزي مع تشيلسي في 29 مايو المقبل.



وذكر النادي في بيان صحافي على موقعه الرسمي أنه: "قرر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، التكفل بمصاريف سفر بعثة النادي الرسمية والمشجعين، إلى مدينة بورتو البرتغالية من أجل خوض المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا".



وأضاف: "سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان سيتكفل بمصاريف الرحلة الجوية والتنقل إلى مدينة بورتو البرتغالية من أجل خوض المباراة النهائية من البطولة القارية".

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