شتيغن يعلن غيابه عن نهائيات كأس أوروبا

المصدر: وكالات

أعلن حارس المرمى الاحتياطي في منتخب ألمانيا مارك-أندريه تير شتيغن، الاثنين، غيابه عن نهائيات كأس أوروبا المقبلة في كرة القدم، بسبب اجرائه جراحة في ركبته.

كتب حارس برشلونة الإسباني في حسابه على انستاغرام بعد خسارة فريقه الأحد ضد ضيفه سلتا فيغو 1-2 في الدوري المحلي وفقدان الأمل باحراز اللقب "أنا حزين بسبب خسارة الامس وخسارة الليغا. بعد بداية موسم معقد، اظهرنا شخصية جيدة بخوض 19 مباراة دون خسارة، لكننا لم نكن قادرين بالابقاء على هذا المستوى".

تابع الحارس البالغ 29 عاما "قرّرت مع الطاقم الطبي اجراء تدخل جراحي مكمّل في ركبتي. يحزنني أن أغيب عن كأس أوروبا 2020 هذا الصيف مع ألمانيا".

يذكر أن الحارس الرئيس في منتخب ألمانيا هو المخضرم مانويل نوير حامي عرين بايرن ميونيخ بطل الدوري، وهو أمر أزعج تير شتيغن في بعض الفترات.

أردف صاحب 24 مباراة دولية "للمرة الأولى منذ عدة سنوات سأشجع بلدي في بيتي. آمل أن نحرزها!".

وذكر ناديه أن الجراحة "في وتر الرضفة ستحصل في مدينة مالمو السويدية يوم الخميس 20 مايو على يد الدكتور هاكان ألفريدسون".

وتأتي هذه الجراحة إكمالا لأخرى في أغسطس 2020 أبعدته عن الملاعب حتى نوفمبر.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري بفارق 7 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر قبل مرحلة على ختام الموسم.

ووقعت ألمانيا في مجموعة قوية تضم فرنسا والبرتغال والمجر. وفي غياب تير شتيغن، قد يمنح لوف وظيفة الحارس الثاني الى كيفن تراب (فرانكفورت) أو برند لينو (أرسنال الإنجليزي).

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