"مدى الحياة".. الأبرز في عقد ميسي الجديد مع برشلونة

المصدر: جوني جبور- دبي

كشفت تقارير صحافية إسبانية، عن بدء إدارة نادي برشلونة، بشكل رسمي عملية التفاوض مع ليونيل ميسي من أجل تمديد عقده مع الفريق الكتالوني، في مفاوضات وضعت في أسسها احتمالية بقاء "البرغوث" مع فريقه "الكتالوني" مدى الحياة.

وقال صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن: "اجتماعات عدة جمعت خورخي ميسي والد النجم الأرجنتيني ووكيل أعماله، مع رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، نتج عنها عدة اتفاقات بالفعل حول أسس المفاوضات والعقد الجديد لميسي في صفوف برشلونة".

وأضحت الصحيفة، أن: "لابورتا عرض لوالد ميسي فتح باب المفاوضات بشكل افضل، قبل أن يبدي خورخي وابنه ليونيل، الموافقة على العرض بشكل أولي، بما فيها البند الذي ركزت على ارتباط ميسي بعقدٍ مدى الحياة مع برشلونة، يلزم ببقاء اللاعب مع الفريق حتى بعد اعتزاله كرة القدم".

وأكدت الصحيفة، أن العديد من التفاصيل لم يتم مناقشتها بعد، ولا يزال الوقت مبكرًا للغاية للحديث عن موعد التجديد، في ظل بقاء العديد من القضايا المعلقة.

ولفت "سبورت" الإسبانية، إلى أن القلق الأساسي ليونيل ميسي حول تجديد العقد، هو المشروع الرياضي في برشلونة، الذي شهد تراجعاً واضحاً في السنوات الماضية تحت قيادة الرئيس السابق للنادي جوسيب بارتوميو.

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