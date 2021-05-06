رسمياً.. "فيفا" يؤجل التصفيات الإفريقية في مونديال 2022

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ايوم تأجيل انطلاق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 من يونيو إلى سبتمبر المقبلين، متطرقاً إلى ضرورة التكيف مع التحدي الصحي. وقال الاتحاد القاري في بيان إن "لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي بالتشاور مع (الاتحاد الدولي للعبة) الفيفا قرر تأجيل تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم". وأضاف "ستقام التصفيات الآن خلال النوافذ الدولية في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021، وكذلك مارس 2022"، دون مزيد من التوضيحات حول الجدول الزمني.

وتابع أن القرار يأخذ في الاعتبار "التحديات التي تمثلها إدارة وباء كوفيد-19، والحرص على ضمان ظروف اللعب المثلى"، مشيراً إلى أن "(إعادة تقييم) بروتوكولاته، خصوصاً الفحوصات قبل المباراة".

وكانت مصادر داخل عدة اتحادات أوضحت لوكالة فرانس برس الثلاثاء أن هذا التأجيل في اللحظة الأخيرة، قبل أربعة أسابيع من بدء التصفيات، حدث بسبب عدم الموافقة على العديد من الملاعب في القارة.

وبحسب القرار الجديد، ستوزّع الجولات الست في التصفيات الافريقية بواقع جولتين في سبتمبر واكتوبر ونوفمبر، ثم يُقام الملحق في مارس من العام المقبل بعد نهائيات كأس الامم الإفريقية المقررة في الكاميرون مطلع عام 2022، بعد ان تأجلت من مطلع العام الحالي بسبب جائحة كوفيد-19 بحسب المصادر ذاتها.

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