مروان محسن يتبرأ من تصريحات والده.. ويمنع عنه وسائل الإعلام المصرية

المصدر: متابعات - محمد الحتو

اعتذر مهاجم الأهلي المصري مروان محسن لزميله في الفريق محمد شريف بعد التصريحات الأخيرة التي صدرت عن والده في تصريحات تلفزيونية دافع فيها عن نجله مقابل التقليل من أداء شريف في مباراة الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري لكرة القدم والتي أسفرت عن التعادل 1-1.

وقال مروان محسن على حسابه في "تويتر": "لم يكن لدي أي فكرة عما قاله والدي وفوجئت به اليوم.. محمد شريف من أفضل المهاجمين في مصر حاليا وشهادتي فيه مجروحة، أنا بعتذر له وبعتذر لكل زمايلي عن أي كلمة بتصدر من والدي"، مضيفاً في تغريدة أخرى: "برجو من الإعلامين والصحفيين عدم استغلال هذا لصالحهم.. وأي حد عنده مشكلة معايا يتواصل معايا عن طريق النادي وأرجو عدم محاولة التواصل مع أي شخص من عائلتي مرة أخرى.. شكرا".

من جهته، ردّ محمد شريف على حسابه في "إنستغرام": "مروان محسن ابن البلد أخويا"، في إشارة إلى قبوله اعتذار مروان محسن عن تصريحات والده.

يذكر أن والد مروان محسن يدافع عن ابنه المتهم على الدوام بإهدار الفرص خلال مباريات الأهلي حتى أن كثير من الجماهير الأهلاوية دعت إلى الاستغناء عن خدماته، وطالب بمنح ابنه فرصاً جديدة باللعب من البداية في المباريات بدلاً من البقاء احتياطياً.

وأثارت التصريحات الأخيرة لوالد مروان محسن جدلاً كبيراً بقوله: "عدم مشاركة مروان في المباريات الأخيرة بشكل أساسي يرجع لوجهة نظر الجهاز الفني، ومستوى الأهلي أمام الجونة لم يكن جيداً ، عارف أن الإصابات وضغط المباريات السبب، بس بعض اللاعيبة معملوش حاجة مثلا محمد شريف عمل إيه امبارح"، الأمر الذي أزعج مروان محسن ودفعه للرد على والده مدافعاً عن زملاءه في الفريق وخصوصاً محمد شريف الذي يلعب بالمركز نفسه لمروان محسن.

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